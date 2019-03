Modisch Flagge zeigen: Das machen die beiden Model-Schwestern Gigi (23) und Bella Hadid (22) nicht nur auf dem Laufsteg, sondern auch privat. Derzeit sind die beiden auf der Fashion Week in Paris bei einer Show nach der anderen zu bewundern. Doch jetzt, wo sich die wichtigste der internationalen Modewochen dem Ende neigt, wollen die beiden offenbar noch jede Minute genießen. Beim Dinner in Paris zeigten sie sich im gewagten Mustermix.

Gigi erschien in einem frühlingshaften gelben Pullover mit dazu passender grün gemusterter Hose und gelben Sneakers. Sportlich und schick zugleich leuchtete ihr fröhliches Outfit sogar in den dunklen Abendstunden. Ihre Schwester Bella wählte mit der Kombination aus Weiß, Braun, Schwarz und Grau zwar etwas gedecktere Farben, aufgrund des frischen Musters jedoch eine nicht weniger auffällige Abendbekleidung. Die passende Hose zum Blazer sowie schwarze Boots machten den Look der brünetten Schönheit komplett.

Die 23-jährige Gigi hat ihren aufregenden Look offensichtlich direkt vom Catwalk mitgebracht. Dort hatten die Hose und der asymmetrische Pullover während der Show von der Gründerin des Labels Off-White, Virgil Abloh, mit der Gigi befreundet ist, für Furore gesorgt.

Neil Warner/MEGA Gigi Hadid, Model

Neil Warner/MEGA Bella Hadid, März 2019

Getty Images Bella Hadid bei der Fashionshow des Labels Off-White in Paris

Wie gefällt euch der Look der Hadid-Schwestern? Das ist absolut nicht mein Geschmack! Total cool! Abstimmen Ergebnis anzeigen



