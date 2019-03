Schauspieler Zac Efron (31) könnte bald vom Single-Markt sein! Im Februar wurde noch spekuliert, was zwischen dem heißen Baywatch-Star und Sängerin Selena Gomez (26) läuft, nachdem er ihr auf Instagram gefolgt war. Nun könnte es aber anders kommen, als sich das die Fans der beiden Superstars gewünscht hatten. Zac wurde nämlich mit einer attraktiven Olympionikin beim Besuch eines UFC-Kampfes in Las Vegas gesichtet!

Schon lange gilt Hollywood-Hottie Zac als UFC-Fan. Auch am Wochenende schaute er sich mal wieder einen Mixed-Martial-Arts-Fight in Las Vegas an. Besonders spannend war an diesem Tag jedoch nicht der Kampf, sondern die Frau, die der Schönling an seiner Seite hatte – die dänische Schwimmerin Sarah Bro (23). Die Blondine nahm 2016 für Dänemark an den Olympischen Spielen teil und lebt seit einiger Zeit in Los Angeles. Wie E! News berichtet, hätten die beiden laut Anwesenden ausgiebig miteinander gelacht und die gemeinsamen Stunden sichtlich genossen.

Schon am Tag zuvor waren Zac und Sarah auf dem gleichen Sport-Event, wie die beiden auf ihren Instagram-Accounts unabhängig voneinander zur Schau stellten. Sarah postete ein Bild von sich in der Kabine der Los Angeles Kings. Ein Selfie des 31-Jährigen zeigte den Schauspieler zeitgleich mit Fan-Kappe eben dieses Eishockey-Teams auf der Tribüne. Ob es sich dabei wohl nur um einen Zufall handelt?

Instagram / sarahwbro Sportlerin Sarah Bro 2019

Instagram / sarahwbro Schwimmerin Sarah Bro

Instagram / zacefron Zac Efron bei den LA Kings

