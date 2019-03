Diese Germany's next Topmodel-Kandidatin ist Stefanie Giesingers (22) Favoritin! Aktuell flimmert bereits die 14. Staffel der erfolgreichen Castingshow über die TV-Bildschirme. In dieser Season steht Modelmama Heidi Klum (45) in jeder Folge ein anderer Gast-Juror zu Seite – in der heutigen Episode fiel diese Ehre Steffi zu, die vor fünf Jahren als Siegerin aus der Show hervorging. Nun plauderte die Beauty aus, welche der Teilnehmerin ihr besonders positiv aufgefallen ist!

"Dieses Mal sind besonders viele herausstechende Typen und Charaktere dabei", erklärte die 22-Jährige gegenüber Bild. "Ich kann mich kaum entscheiden, wen ich am besten finde, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es Sayana", enthüllte die Laufsteg-Schönheit. Doch Steffi sieht auch in den anderen Mädels Potenzial – fast jede Kandidatin habe das Zeug zur Siegerin.

Steffi erlebte die GNTM-Mädels an einem der wohl spannendsten Tage der gesamten Staffel – dem großen Umstyling! Doch das Drama und die Tränchen kann sie nicht ganz nachvollziehen: "Jeder weiß natürlich auch, dass man bei GNTM durch das Umstyling muss und jede Kandidatin kann sich mental wochenlang darauf vorbereiten", stellte die Gastjurorin klar. Wenn man sich dafür nicht bereit fühle, sollte man nicht an der Sendung teilnehmen.

Tony Forte/WENN Heidi Klum in Los Angeles

Instagram / _r.say_ "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Sayana

Pascal Le Segretain/Getty Images Stefanie Giesinger während der Berlinale 2019

