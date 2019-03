Bereits in wenigen Wochen soll das erste Kind von Herzogin Meghan (37) und ihrem Gatten Prinz Harry (34) das Licht der Welt erblicken! Aktuell reist die Hochschwangere noch von Termin zu Termin – so war sie beispielsweise am Dienstag bei dem Charity-Event "WE Day" im Londoner Wembley Stadion zu Gast und zeigte sich mit Babykugel auf der Bühne. Doch mit Meghans öffentlichen Auftritten wird bald vorerst Schluss sein: Jetzt wurde bekannt gegeben, wann die Herzogin von Sussex in den Mutterschutz gehen wird!

Laut dem britischen Magazin Hello plant die ehemalige Schauspielerin, einen Monat vor dem errechneten Geburtstermin in den Mutterschaftsurlaub zu gehen. Damit würde sie es wie ihre Schwägerin Herzogin Kate (37) handhaben, die sich bei ihren drei Kindern George (5), Charlotte (3) und Louis ebenfalls rund vier Wochen vor der Geburt aus der Öffentlichkeit zurückzog. So verabschiedete sich die Gattin von Prinz William (36) beispielsweise am 22. März 2018 in die Babypause – ihr jüngster Spross Louis wurde am 23. April 2018 geboren.

Vermutlich dürften Meghan und Harry demnächst dann auch ihre Zelte im Windsor-Anwesen Frogmore Cottage aufschlagen, da sie sich dort nach Angaben des Kensington-Palasts auf die "Geburt ihres ersten Kindes vorbereiten wollen". Eine Veranstaltung ist für den März allerdings noch geplant: Am Freitag nehmen die Bald-Eltern an einer Panel-Diskussion im Londoner "King's Collage" teil.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim "WE Day" 2019

Anzeige

SplashNews.com Herzogin Kate und Herzogin Meghan beim Kirchgang in Sandringham

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, 2019 in Marokko

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de