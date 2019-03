Sie wurden umjubelt wie Popstars! Im Rahmen des Charity-Events WE Day trat Prinz Harry (34) am Mittwoch im Londoner Wembley-Stadion auf. Bereits im Jahr 2014 stand der Royal für die jährlich stattfindende Veranstaltung der gleichnamigen Kinderhilfsorganisation auf der Bühne. Damals machte er sich gemeinsam mit der Aktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai (21) für die Rechte von Kindern stark – und auch in diesem Jahr stand dem werdenden Vater wieder eine ganz besondere Frau zur Seite: Er holte spontan seine Gattin Meghan (37) auf die Bühne – und die Fans drehten vollkommen durch!

Eigentlich sollte er bei dem Event allein auftreten, doch wie Daily Mail berichtet, habe Harry die Herzogin nach seiner flammenden Rede ganz überraschend doch ins Rampenlicht gebeten. "Ich versuche mal, meine Frau auf die Bühne zu holen", erklärte er vor Tausenden von Fans. Unter tosendem Applaus betrat die werdende Mutter schließlich die Bühne. Während ihres Auftritts wirkte die ehemalige Schauspielerin allerdings ungewohnt verlegen: Nahezu schüchtern hielt sie sich an ihrem Mann fest und winkte zögerlich ins Publikum.

Ob Meghan damit vielleicht ihren letzten Auftritt vor der Baby-Pause absolviert hat? Bis zur Geburt ihres ersten Kindes kann es jedenfalls nicht mehr lange dauern. Schon in wenigen Wochen soll der kleine Royal das Licht der Welt erblicken – sogar die Geburtssuite im Frimley Park Krankenhaus ist angeblich bereits für Meghan reserviert.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im März 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in London

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

