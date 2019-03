Bei Germany's next Topmodel steht mal wieder das große Umstyling für die Kandidatinnen an! Eingefleischte Fans wissen, dass diese Folge meistens viel Dramatik und jede Menge Tränen verspricht, denn Modelmama Heidi Klum (45) kennt kein Pardon, wenn es um die Haarpracht ihrer Schützlinge geht. Auch in diesem Jahr müssen einige Ladys Haare lassen – eine ganz besonders: Sie bekommt einen knallblonden Männerhaarschnitt.

Heidi verpasst all ihren Mädchen ein haariges Make-over. Der erste ProSieben-Teaser für die kommende Episode zeigt schon jetzt: Es wird gefärbt und geschnitten, was das Zeug hält. Eine Verwandlung sorgt dabei aber für entgeisterte Gesichter. "Sie bekommt jetzt eigentlich genau das, was sie nicht möchte", erklärte Mitstreiterin Julia im Interview. Danach sieht man das Ergebnis der besagten Verwandlung: Auf dem Boden liegen lange dunkle Strähnen und die Haare des Nachwuchsmodels erstrahlen mittlerweile in einem grellen blond und sind raspelkurz. Welches der Girls diese radikale Frisur verpasst bekommt und wie es darauf reagiert, verrät der kurze Clip noch nicht.

2018 war das Umstyling nicht weniger spektakulär. Wir erinnern uns: Sally (18) war von ihrem Haarschnitt so entsetzt, dass sie am Morgen danach nicht mal in den Spiegel blicken wollte. Und Zoe Saip wurde wegen ihres Vokuhila-Styles im Netz zur Lachnummer – sie selbst war wenig angetan von ihrem neuen Look.

Bauer-Griffin / SplashNews.com Heidi Klum bei den Dreharbeiten zu "Germany's next Topmodel" 2019

Instagram / juliajhm Julia, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2019

Instagram / zoe.topmodel.2018 Sally und Zoe, Teilnehmerinnen bei "Germany's next Topmodel" 2018

