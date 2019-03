Wie geht es Costa Cordalis (74) wirklich? Bei seinem jüngsten Auftritt versetzte der Sänger seine Fans in große Sorge. So soll er beim Charity-Konzert "Goodbye Jens" in Essen einen Schwächeanfall erlitten haben und musste danach sogar in einer Privatklinik auf Mallorca behandelt werden. Jetzt meldete sich sein Sohn Lucas Cordalis (51) zu dem Gesundheitszustand. In einem Interview verriet er, dass sein Vater sehr schwach sei.

Gegenüber RTL erklärte der Mann von Daniela Katzenberger (32) nun, wie es wirklich um den berühmten Musiker steht: "Mein Vater liegt immer noch im Krankenhaus. Er ist insgesamt sehr schwach und hat viel Wasser im Körper." Bereits bei dem Benefiz-Konzert zu Ehren Jens Büchners am 23. Februar fielen besorgten Anhängern die aufgeschwemmten Hände des 74-Jährigen auf. Jetzt ist klar: Dabei handelte es sich bereits um erste Wasserablagerungen, die dem Schlagersänger nun besonders zu schaffen machen.

Wie ein Augenzeuge gegenüber Closer berichtete, war Costa bei seiner Rückkehr auf die Insel Mallorca so schwach, dass er selbst nicht laufen konnte und in einem Rollstuhl zum Flugsteig geschoben werden musste. Bereits vor mehreren Jahren litt der Schlagersänger unter gesundheitlichen Problemen und brach 2013 auf der Bühne zusammen. Nach dem Schwächeanfall verriet er damals: "Ich hatte Angst, dass ich nicht durchhalte."

P.Hoffmann/WENN.com Lucas und Costa Cordalis beim "Goodbye Jens"-Konzert in Essen

Anzeige

Getty Images Lucas Cordalis 2016 in Köln

Anzeige

WENN.com Costa Cordalis auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de