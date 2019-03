Die vierte Folge von Germany's Next Topmodel stand ganz im Zeichen des gefürchteten Umstylings! Dafür holte sich Heidi Klum (45) Hilfe von Gast-Jurorin Stefanie Giesinger (22), um die Mädels bei den teils großen Veränderungen zu begleiten. Nach dem Friseur-Besuch mussten die Nachwuchs-Models dann ihre neuen Haare im Foto-Shooting perfekt in Szene setzen. Leider überzeugten nicht alle Mädels mit ihrer Leistung: Kandidatin Leonela musste sich leider von dem Traum von Germany's next Topmodel verabschieden.

Kandidatin Cäcilia vermutete schon, dass es für Leonela knapp werden könnte und auch sie selbst machte sich Gedanken, weil ihr Shooting nicht gut war. Und so kam es dann auch: Heidi hat leider kein Foto für die Beauty. Laut Heidi wirke Leo immer recht unkonzentriert und lustlos. Auch bei ihrer letzten Challenge, in der Leo sich eine Liebeserklärung im Spiegel machen sollte, überzeugte sie die beiden Jurorinnen nur mäßig.

Der Abschied von Heidi und Stefanie fällt kurz aus: "Ich muss jetzt gehen, das ist zu viel für mich." Leo kann die Tränen der Enttäuschung nicht zurückhalten. Und auch Heidis Entscheidung, die Unruhestifterin Jasmin weiter zu lassen, kommt bei der Ausgeschiedenen nicht gut an: "Das ist einfach traurig!"

Instagram / lionyleo GNTM-Kandidatin Leonela

Anzeige

Instagram / lionyleo Leonela, GNTM-Kandidatin der 14. Staffel

Anzeige

Instagram / jasminveitcadeterosado Jasmin, GNTM-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de