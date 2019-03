Salvatore Vassallo ist wohl ein echter Lebemann! Seit Mittwochabend flimmert der Rheinländer über die deutschen Fernsehbildschirme, denn bei Temptation Island wollen der Tattoo-Liebhaber und seine Freundin Christina Dimitriou, ganz nach der Format-Idee, ihre Beziehung testen. Doch die Fremdgeh-Show ist nicht Salvas und Christinas erster TV-Auftritt: Schon im vergangenen Jahr präsentierte das Paar sich in einem Fernsehmagazin, wobei herauskam: Salavatore führte schon vor seiner derzeitigen Freundin schlappe 15 Beziehungen!

Das stellte sich bei einem Eifersuchtstest für die Sendung taff im Dezember heraus: Nachdem der Muskelprotz und seine Liebste kurz vorgestellt wurden, erklärte der Sprecher, Salvatore sei bereits 15 Mal vergeben gewesen – besonders lange hätten diese Romanzen jedoch nicht gehalten. Besonders gerne sprach der einstige Take Me Out-Kandidat aber anscheinend nicht über seine Vergangenheit: Denn bei der Frage seiner Partnerin, mit wie vielen Frauen der Partyhengst bereits geschlafen habe, druckste er nur beschämt herum.

Ob seine aktuelle Liebe wohl eine längere Halbwertszeit haben wird? Schließlich scheint sich schon in der ersten Folge von "Temptation Island" eine handfeste Krise zwischen dem 25-Jährigen und der Blondine anzubahnen: Nach nur zwei Tagen flirtete der Essener nämlich bereits heftig mit den auf ihn angesetzten Test-Single-Ladys – was bei Christina zu einem kleinen Tränenausbruch führte.

TVNOW / Sergio del Amo Christina Dimitriou und Salvatore Vassallo, Reality-Kandidaten

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, Teilnehmer bei "Temptation Island"

TVNOW / Sergio del Amo Christina, vergebene "Temptation Island"-Kandidatin

