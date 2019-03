Erst am Dienstag war Herzogin Kate (37) auf der Thronfolgerjubiläums-Feier von Prinz Charles (70) in London vor die Kameras getreten. Nun ist die royale Beauty auf Reisen: Zusammen mit ihrem Mann Prinz William (36) befindet sie sich seit Mittwoch in Blackpool – im englischen Badeort informiert sie sich über den Wandel der Stadt. Trotz des strömenden Regens war die 37-Jährige bestens gelaunt und überzeugte einmal mehr mit ihrem eleganten Look!

Wie Mirror berichtete, trug Kate über ihrem grünen Kleid von Michael Kors einen Mantel von Sportmax in derselben Farbe. Dazu kombinierte sie eine Manu Atelier-Tasche und komplettierte das Outfit mit schlichten, schwarzen Handschuhen und Stiefeln. Ihr Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden – so konnte niemand das Strahlen in ihrem Gesicht übersehen!

Auf dem Weg in eines der Wahrzeichen der Stadt, den Blackpool Tower, wurden die royale Beauty und ihr Gatte von zahlreichen großen und kleinen Fans begrüßt. Anfangs schützte Kate ihr Outfit noch vor dem Regen. Als dieser jedoch nachließ, legte sie den Regenschirm beiseite, sodass jeder sie in ihrer vollen Pracht sehen konnte. "Ist das Wetter hier immer so?" soll die Herzogin von Cambridge mit ihren Anhängern gescherzt haben.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate, 2019 in Blackpool

Getty Images Herzogin Kate in Blackpool, März 2019

Getty Images Herzogin Kate vor ihrem Besuch im Blackpool Tower, März 2019

