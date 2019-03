Heidi Klum (45) lässt sich immer wieder etwas Neues für ihre Meeedchen einfallen! Am Entscheidungstag der heutigen Germany's next Topmodel-Folge ging es besonders märchenhaft zu – die Kandidatinnen schwebten in traumhaften Prinzesinnenkleidern über den Catwalk. Doch damit nicht genug: Am Ende des Laufstegs wartete ein goldener Spiegel, in dem die Mädchen sich selbst eine Liebeserklärung machen sollten! Diese Aktion sorgte bei den Zuschauern für eine gehörige Portion Fremdschämen.

Die Twitter-User nahmen mal wieder kein Blatt vor den Mund: "Wow, also das muss eine der schlimmsten Challenges überhaupt sein – vor allem für die Zuschauer", "Diese Reden sind peinlich" und "Ähm, geht's noch schlimmer? Ich kann kaum zuhören!", witzelten drei Nutzer während der Sendung. Etwa zehn weitere User beschrieben das Spektakel schlicht mit einem Wort: "Unangenehm!"

Doch auch wenn diese Final-Aufgabe vielleicht so manchem Zuschauer Bauchschmerzen bereitete, verhalf sie Kandidatin Melissa zum Sprung in die nächste Runde – die emotionale Rede der 22-Jährigen rührte sogar Gastjurorin Stefanie Giesinger (22) zu Tränen! Was sagt ihr zu der Liebeserklärungs-Challenge? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Neilson Barnard/Getty Images for The Recording Academy Topmodel Heidi Klum bei den Grammy Awards 2019

Instagram / melisslana "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Melissa

Pascal Le Segretain/Getty Images Model Stefanie Giesinger während der Berlinale 2019

