Diese Woche machte Prinz Harry (34) die Royalfans in Berlin verrückt! Von Mittwoch bis Donnerstag stattete der Rotschopf der Metropole unangekündigt einen Besuch ab. Eine echte Sensation – immerhin war es nach neun Jahren sein erster Aufenthalt in der deutschen Hauptstadt. Jetzt stellte sich heraus, dass der werdende Vater nicht im Namen der britischen Krone unterwegs war. Was hatte es also mit seiner Stippvisite auf sich?

Harry kam in Berlin zwar nicht seinen royalen Pflichten nach, aus reinem Vergnügen war er aber trotzdem nicht in der Hauptstadt. Wie Bild berichtet, stand sein Trip ganz im Sinne einer guten Sache. "Der Besuch in Berlin war kein offizieller, sondern war rein privater Natur. Er nahm vor Ort an Gesprächen bezüglich eines Nachhaltigkeits- und Tourismusprojekts im Rahmen der 'Royal Foundation' teil", erläutert Harrys Pressesprecher. Weitere Details zu dem Meeting im Soho House wollte der Informant jedoch nicht verraten.

Mittlerweile hat Harry Berlin bereits wieder verlassen. Er verbrachte nur knapp 24 Stunden in Deutschland. Nachdem er am Donnerstag mit Blaulicht und Polizeikolonne zur Tourismusmesse ITB eskortiert worden war, machte er sich gegen 16 Uhr auf den Weg zum Flughafen Tegel, um von dort aus nach London zu fliegen.

