Prinz Harry (34) ist zurück in Berlin! Am Mittwochvormittag trat der 34-Jährige zuerst im Rahmen des WE Day bei einem Charity-Event im Londoner Wembley-Stadion auf. Bei der Wohltätigkeitsveranstaltung für Kinder überraschte der Rotschopf, als er spontan seine Gattin Meghan (37) auf die Bühne holte – die Fans feierten ihre geliebten Royals wie Pop-Stars. Am späten Nachmittag dann die nächste Überraschung: Harry wurde unerwartet erstmals seit neun Jahren wieder in Berlin gesichtet!

Wie Bild berichtet, habe ein Leser seinen Augen nicht trauen können, als er den Royal gestern in der Hauptstadt erspähte. Harry sei aus einem schwarzen Van mit abgedunkelten Scheiben im Hinterhof eines Hotels ausgestiegen. Die Nummer drei der britischen Thronfolge war aber wohl ohne die hochschwangere Meghan unterwegs! Der Grund für seinen Besuch ist bisher nicht bekannt. Der letzte offizielle Berlin-Aufenthalt des Prinzen war im Dezember 2010, als er für die Spendengala Ein Herz für Kinder anreiste.

Eine mögliche Spekulation für seinen Aufenthalt: Harry ist ein guter Freund des Erbprinzen Franz-Albrecht Oettingen-Spielberg. Die beiden sollen in der Vergangenheit schon des Öfteren in Brandenburg gemeinsam jagen gewesen sein.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in London

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim "We Day" 2019

Getty Images Prinz Harry im Dezember 2010 in Berlin

