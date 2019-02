Schon lange wurde gemunkelt, dass zwischen Sarah Lombardi (26) und ihrem Freund Roberto alles aus sein soll. Seit gestern ist es wohl traurige Gewissheit: Das Paar hat sich laut einem Insider nach einem Jahr Beziehung voneinander getrennt. Nun scheint sich der Ursprung dieser Aussage aber verändert zu haben: Denn in einem Interview deutete die Sängerin scheinbar selbst an, dass es mit Roberto nicht so besonders gut funktionieren würde: Bei ihr laufe es beruflich gerade besser, als privat.

Deutete die 26-Jährige damit gegenüber Bunte eindeutig das Liebes-Aus an? Redakteurin Anja Reichelt meint in dem Gespräch mit der Musikerin zwischen den Zeilen rausgehört zu haben, dass sie sehr enttäuscht worden sei. Zudem berichtete die Journalistin auf RTL: "Anscheinend hat Sarah irgendwelche Hinweise, dass Roberto da nicht ganz aufrichtig ist oder sich in ihrem Glanz als Promi sonnen will."

Ob ein Vertrauensbruch von Roberto wirklich der ausschlaggebende Punkt für die Mutter von Alessio (3) war, sich von ihrem Partner zu trennen? Ein offizielles Statement der Brünetten gibt es bislang nicht. Was wirklich zwischen den einstigen Turteltauben vorgefallen ist, wissen also wohl bis jetzt nur die beiden selbst.

Instagram / sarellax3 Roberto und Sarah Lombardi

Instagram / roberto_ostuni_abate Roberto in Berlin

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi, Februar 2019

