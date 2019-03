Jetzt spricht Germany's next Topmodel-Kandidatin Theresia über einen enorm großen Schritt in ihrem Leben! Heidi Klum (45) kündigte bereits vor Beginn der 14. Staffel an, dass dieses Mal einige Nachwuchs-Models dabei sind, die schon den einen oder anderen Besuch beim Beauty-Doc hatten – so auch Theresia. Doch statt sich die Lippen aufspritzen zu lassen, hat die Blondine eine weitaus größere Veränderung gewagt: Sie hat sich ihre Beine um 8,5 Zentimeter verlängern lassen!

In einem langen Video bei Instagram meldet sich die Beauty zu Wort: Ja, sie hatte eine Beinverlängerung! Doch der Grund war nicht nur oberflächlicher Natur – Theresia versuchte damit die seelischen Wunden von Mobbing-Attacken verschwinden zu lassen. "Das ist einfach unglaublich schlimm, wenn man nicht so akzeptiert wird, wie man ist", offenbart die 26-Jährige. Sie konnte irgendwann nicht mehr in ihrem Körper sein und wollte ihr altes Leben hinter sich lassen. Und die OP half ihr enorm: "Die Beinverlängerung war für mich so eine Art über mich hinauswachsen, wie eine Schlange, die sich häutet."

Obwohl dieser Eingriff Theresia zu einem ganz neuen Menschen gemacht und unglaublich gestärkt hat, hält das Model eine deutliche Message an ihre Fans parat: "Bitte, bitte, macht das nicht nach!"

Theresia, Kandidatin der 14. GNTM-Staffel

Theresia Fischer, GNTM-Kandidatin

Instagram / theresiafischer GNTM-Kandidatin Theresia

