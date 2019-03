Tragischer Verlust! Jack Perry ist der Sohn von Luke Perry (✝52), der vor wenigen Tagen an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben ist. Kurz zuvor, im Januar, hatte er noch erklärt, nicht in die Fußstapfen seines berühmten Schauspieler-Vaters treten, sondern seinen eigenen Weg gehen zu wollen – als Wrestler. Unter dem Pseudonym "Jungle Boy" verdient der Lockenkopf nun mit Leo-Boots und knappen Shorts im Ring sein Geld. Doch einen Auftritt am kommenden Mittwoch hat Jack jetzt abgesagt.

Es wird vermutet, dass der Wrestler wegen des unerwarteten Todes seines Vaters gecancelt hat. "Leider wird Jungle Boy nicht mehr bei unserer Show am 13. März wrestlen. Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser Zeit bei ihm und seiner Familie", teilte die Promotion-Firma Bar Wrestling auf Twitter mit. Wenig später meldete sich Jack dann auf seinem Instagram-Account zu Wort und hinterließ dort emotionale Worte für seinen Papa.

"Ich habe so viel von dir gelernt und es bricht mir das Herz, wenn ich darüber nachdenke, was du nicht mehr erleben wirst. Ich werde dich jeden Tag, den ich auf dieser Erde bin, vermissen. Ich werde alles tun, um dein Erbe fortzusetzen und dich stolz zu machen. Ich liebe dich, Papa", schrieb er unter anderem in seinem Post. Damit verabschiedete Jack sich von seinem Vater.

Instagram / boy_myth_legend Luke Perry mit seinem Sohn Jack früher

Getty Images Luke Perry, "Riverdale"-Darsteller

MEGA Luke Perry mit seinem Sohn Jack 2008



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de