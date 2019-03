Erst vor einigen Tagen kam heraus, dass Tristan Thompson (27) eine Affäre mit Jordyn Woods (21) gehabt haben soll. Seine On-Off-Freundin Khloe Kardashian (34) konnte dem Basketballer diesen Betrug nicht verzeihen und schoss ihn endgültig in den Wind. Doch an diesem Skandal hat die Mutter von True wohl noch etwas länger zu knabbern: Im Netz teilte Khloe jetzt ein vielsagendes Statement!

Sind diese Zeilen an ihren untreuen Ex gerichtet? In ihrer Instagram-Story teilte die 34-Jährige jetzt einige Sprüche, doch bei einem könnten Supporter besonders hellhörig werden. "Vielleicht halten wir zu lange an Menschen fest, die uns nicht verdient haben, weil wir ein viel größeres Herz haben als sie selbst", hieß es in ihrem Netz-Beitrag. Bereits des Öfteren teilte die Blondine solche Sprüche und drückte damit ihre verletzten Gefühle aus.

Erst kürzlich teilte Khloe ihren Followern mit, wie sie mit dem aktuellen Liebeskummer umgeht. Die Sportliebhaberin veröffentlichte einen Schnappschuss aus dem Gym und betitelte ihren Beitrag mit "Therapie". Schon nach ihrer letzten Trennung von Lamar Odom (39) sportelte sich die Kardashian-Schwester zu einer Hammer-Figur und speckte ganze 18 Kilogramm ab.

Getty Images Khloe Kardashian in Los Angeles

Getty Images Khloe Kardashian, Reality-Star

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

