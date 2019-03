Khloe Kardashian (34) muss diese Enttäuschung erst mal verarbeiten! Seit einigen Tagen ist die Blondine aus den Schlagzeilen nicht mehr wegzudenken. Der Grund: Tristan Thompson (27) soll sie erneut betrogen haben – mit Jordyn Woods (21), der besten Freundin von Halbschwester Kylie Jenner (21). Seitdem liegt die Beziehung auf Eis und Khloe hat an der Untreue ganz schön zu knabbern. Unterkriegen lassen will sie sich von diesem Vorfall aber nicht und gibt jetzt preis, wie ihre Verarbeitungs-Therapie aussieht!

In ihrer Instagram-Story teilte Khloe ihren Fans nun mit, wie sie sich aktuell auf andere, schöne Gedanken bringt. Die Lösung liegt auf der Hand: Der Fitness-Freak teilte ein Foto aus dem Fitnessstudio und betitelte den Post mit "Therapie". Das ist nicht das erste Mal, dass sie zu dieser Methode gegen Liebeskummer greift. Nach ihrer Trennung von Ex-Mann Lamar Odom (39) speckte Khloe ganze 18 Kilogramm ab, nachdem sie sich im Gym auspowert hatte.

Doch Sport ist nicht das Einzige, was Khloe in der schwierigen Zeit hilft. Sie kann sich stets auf die Unterstützung ihrer Familie verlassen. "Sie hat bisher keine Minute alleine verbracht! Jeder ist stark bemüht, um sicherzustellen, dass sie in jeder Hinsicht ermutigt und unterstützt wird", verriet ein Insider gegenüber Hollywood Life. "Sie helfen ihr, die Sache mit erhobenem Haupt zu überstehen."

MEGA Tristan Thompson und Khloe Kardashian, Januar 2019

Getty Images Khloe Kardashian, Reality-Star

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

