Was ging Gayle King bei R. Kellys (52) Ausraster durch den Kopf? Vor einigen Tagen führte die Moderatorin ein Interview mit dem Sänger, der seit Monaten wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs in den Schlagzeilen steht. Vier Frauen sagten bereits gegen den Musiker aus, drei davon sollen zum Tatzeitpunkt noch minderjährig gewesen sein. Angesichts der Anschuldigungen verlor der Popstar nun vor laufenden Kameras die Fassung – doch die Journalistin schien das völlig kalt zu lassen!

Während der gesamten Unterhaltung mit Gayle King beteuerte R. Kelly immer wieder seine Unschuld. Seiner Meinung nach ginge es den vermeintlichen Opfern nur darum, seinen Ruf zu beschmutzen. Im Laufe des Interviews redete sich der 52-Jährige immer mehr in Rage, schrie in die Kamera und sprang vor lauter Wut schließlich auf. Trotzdem verspürte seine Gesprächspartnerin zu keinem Zeitpunkt Angst. "Ich habe nicht eine Sekunde lang daran gedacht, dass er mich verletzen könnte. Ich hatte viel mehr Panik davor, dass er die Aufzeichnung abbrechen könnte", verrät die 64-Jährige jetzt gegenüber The Oprah Magazine.

Doch nicht alle blieben so ruhig wie Gayle: Nach der Ausstrahlung wurde die US-Amerikanerin nicht nur von ihren Kindern kontaktiert, auch eine prominente Kollegin machte sich große Sorgen. "Oprah Winfrey hat mich angerufen und gefragt, ob alles okay ist. Im Fernsehen sah es wohl ganz schön Angst einflößend aus", stellt der TV-Star verblüfft fest.

Getty Images Gayle King, Moderatorin

Getty Images R. Kelly vor dem Cook County-Gefängnis in Chicago, 2019

Getty Images Gayle King in Los Angeles

