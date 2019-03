Im August 2018 erhielt US-Schauspielerin Selma Blair (46) die erschreckende Diagnose Multiple Sklerose. Seitdem hat sich ihr Leben grundlegend verändert. Trotz ihrer MS-Erkrankung lässt sich der "Eiskalte Engel"-Star nicht unterkriegen! Bereits bei den Oscars präsentierte sich die 46-Jährige stärker denn je – und erntete dafür jede Menge Anerkennung von ihren treuen Fans. Jetzt zeigt sich der Filmstar zum erneut mit Gehstock in der Öffentlichkeit!

Wie aktuelle Paparazzi-Aufnahmen zeigen, wurde Selma am vergangenen Dienstag im schönen Santa Monica in Kalifornien gesichtet. Wie auch bei ihrem Auftritt bei den diesjährigen Oscars, lief die Schauspielerin jedoch nicht komplett frei, sondern mithilfe eines Stocks. Von Unsicherheit war auch diesmal keine Spur zu sehen: Mehrere Aufnahmen zeigen Selma mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Auch ihr Outfit war super-stylisch. Vor den Kameras präsentierte sich die 46-Jährige mit einem lässig-coolen Look, der aus einer schwarzen, beschichteten Röhrenjeans und einer flauschigen Jacke bestand.

Es geht bergauf: Mittlerweile weiß Selma endlich mit ihren Symptomen umzugehen. Wie sie kürzlich in der TV-Show Good Morning America verriet, war die Diagnose im letzten Jahr sogar eine Art Erleichterung für sie, weil sie endlich Gewissheit hatte. Ganze fünf Jahre kämpfte sie zuvor mit rätselhaften Krankheitsanzeichen, die sich keiner erklären konnte.

MEGA Selma Blair, US-Schauspielerin

Getty Images Selma Blair 2019 in Beverly Hills

Rachel Murray/Getty Images for Netflix Selma Blair bei einer Veranstaltung in Los Angeles, 2018

