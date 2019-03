Traurige Zeiten für die Fans von Luke Perry (✝52)! Erst wenige Tage ist es her, dass der Schauspieler an den Folgen eines Schlaganfalls im Krankenhaus starb. Der "Riverdale"-Stare hinterlässt nicht nur Familie und Freunde, sondern auch eine trauernde Fan-Gemeinde. Nun könnten sich die Hinterbliebenen auf besondere Art und Weise an ihren Verwandten, Freund, Kollegen oder ihr Idol zurückerinnern: Es besteht die Möglichkeit, dass dem Schauspielstar mit einem Stern auf dem Walk of Fame ein letzter Tribut gezollt wird!

Auf Anfrage von TMZ äußerte sich nun die Handelskammer von Hollywood zum Tod des Beverly Hills, 90210-Stars. Dabei gab diese bekannt, dass Luke als Kandidat für einen Stern auf dem Walk of Fame infrage komme. Allerdings ist der Prozess der Verewigung von verstorbenen Persönlichkeiten auf der berühmten Flaniermeile langwierig und könnte im Falle von Luke mindestens fünf Jahre dauern.

Denn anders als bei lebenden Stars ist bei einer Nominierung von verstorbenen Promis eine schriftliche Einwilligung der Familie erforderlich. Erst dann kann weiter entschieden werden. Und: Pro Jahr ist nur eine posthume Ehrung möglich.

VALERIE MACON/AFP/Getty Images Luke Perry, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Luke Perry, 2016 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Luke Perry, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de