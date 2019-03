Hat sie sich etwa doch öfter als gedacht unters Messer gelegt? Dass sich die Schwestern des Kardashian-Jenner-Clans bereits mehrfach Schönheitsoperationen unterzogen haben, ist ein offenes Geheimnis. Allerdings ist die Reality-Familie nicht gerade bekannt dafür, auch dazu zu stehen. So hält sich ebenso Kourtney Kardashian (39) mit Äußerungen über mögliche Beauty-OPs zurück – nur über ihre Brustoperation hat sie bisher gesprochen. Experten behaupten jetzt aber: Kourtney hat einiges mehr machen lassen!

Im Interview mit Celebrity Insider äußerten Mediziner Bedenken, dass Kourtney nur bei ihren Brüsten nachhelfen ließ. Sie glauben, dass die 39-Jährige einige Eingriffe im Gesicht hinter sich haben muss. Die Ärzte sind sich sicher, dass dazu ein Augenbrauenlifting, eine Nasen-Korrektur, Lipfiller, ein Wangenlifting, Botox- und einige Laserbehandlungen zählen. Gegenüber Harper’s Bazaar unterstützt Dr. Tim Sayed die Meinungen seiner Kollegen: Er ist felsenfest davon überzeugt, dass Kourtneys Näschen gemacht ist! Dazu habe sie einen injizierbaren Filler genutzt, der Kurven, Unebenheiten und Knubbel ausbessern und die Nase damit schmaler erscheinen lassen könne.

Kourtney selbst äußerte sich bisher noch nicht zu den Gerüchten. Ein Insider verriet allerdings erst vor wenigen Tagen im Hollywood Life-Interview, was das Geheimnis dafür sei, dass die dreifache Mutter so heiß wie noch nie sei. Sie trainiere mindestens eine Stunde am Tag, esse frische Bio-Lebensmittel und vermeide die meiste Zeit verarbeiteten Zucker sowie Kohlenhydrate.

Getty Images Kourtney Kardashian zeigt ihr tiefes Dekolleté

Getty Images Kourtney Kardashian in Kalifornien

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Januar 2019

