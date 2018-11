Mit so viel Gegenwind hatten Kim (38) und Kourtney Kardashian (39) sicher nicht gerechnet. Die beiden Reality-TV-Stars gönnten sich nach ihrem Zoff am Wochenende einen Abend unter Schwestern und erschienen zusammen auf dem roten Teppich der LACMA Art+Film Gala in Los Angeles. Für diesen besonderen Anlass warfen sich die beiden Ladys ordentlich in Schale – doch besonders Kims Look kam bei den Fans gar nicht gut an.

Mit den Worten "Schwestern-Date" teilte Kourtney im Vorfeld stolz einen Schnappschuss von sich und Kim auf ihrem Instagram-Profil. Zu der Veranstaltung trugen die beiden Frauen ein schwarzes bodenlanges, elegantes Abendkleid und passende High Heels. Ihre Outfits konnten die Follower überzeugen – Kims Grusel-Make-up hingegen war vielen ein Dorn im Auge. "Was ist los mit Kims Gesicht?" und "Kim sieht Furcht einflößend aus", fragten sich einige User. Ein paar munkelten sogar, ob sich die 38-Jährige kürzlich für eine Schönheits-OP unters Messer legte.

Zugegeben – die Kombination aus Kims Augen-Make-up, das unter dem Motto "mehr ist mehr" zu stehen schien, und der extrem schlechten Bild-Qualität war nicht sonderlich vorteilhaft für sie. Auf den professionellen Bildern, die es von dem Event gibt, sieht die 38-Jährige glücklicherweise wieder ganz anders aus. Zwar ist ihre stark geschminkte Augenpartie auch darauf zu sehen, doch zum Gruseln sieht sie damit nicht aus.

David Livingston / Getty Images Kourtney und Kim Kardashian bei der LACMA Art+Film Gala 2018

Getty Images Kim Kardashian bei einem Event in New York

Getty Images Kim Kardashian

