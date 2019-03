Was für eine Überraschung! Herzogin Meghan (37) kommt mit ihrer spontanen und oftmals eher royal-untypischen Art bei vielen an. Auch am Freitag konnte die Gattin von Prinz Harry (34) damit wiedermal punkten. Meghan war am King's College in London zu Besuch und nahm im Rahmen des Weltfrauentages an einer Podiumsdiskussion über Feminismus und Gleichberechtigung teil. Dass die Bald-Mama anschließend ihre vor der Tür stehenden, kreischenden Fans höchstpersönlich begrüßt, stand eigentlich nicht im königlichen Protokoll.

Etliche Studenten hatten sich versammelt, um die Duchess of Sussex einmal aus der Nähe sehen zu können. Doch dass Meghan sogar zu ihnen kommt und ihre Hände schüttelt, damit hätten sie wohl nicht gerechnet. Eine Studierende hielt den ehrwürdigen Moment in einem Video fest und teilte es via Twitter. Als sich die 37-Jährige der Meute nähert, bricht der Großteil in hysterischem Gekreische aus. "Du bist so wunderschön", hört man eine Stimme aus der Menge herausstechen, während die Userin selbst ganz fasziniert verlauten lässt: "Sie ist wirklich leibhaftig hier!"

Doch Meghan blieb nicht nur mit ihrer Face-to-Face-Begrüßung im Gedächtnis: Auch ihre Worte während der Debatte sollten Gehör finden. So beteuerte die werdende Mutter zum Beispiel, dass sie bei ihrer Erziehung Feminismus großschreiben wird – egal ob Junge oder Mädchen,

