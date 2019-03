Erst wenige Tage ist es her, dass Luke Perry (✝52) an den Folgen eines Schlaganfalls im Krankenhaus verstorben ist. Auch in Deutschland erleiden im Jahr rund 270.000 Menschen einen Schlaganfall. Dabei muss dieser aber längst nicht immer zum Tode führen. Insgesamt überleben ungefähr 90 Prozent der Patienten. Warum ist der Schlaganfall dann aber im Fall des Beverly Hills, 90210-Stars tödlich verlaufen?

Wie die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe auf ihrer Internetseite erklärt, handelt es sich bei einem Schlaganfall um eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, die zu einer unzureichenden Durchblutung des Gehirns führt. Dabei gehe eine solche Durchblutungsstörung grundsätzlich mit einer Beeinträchtigung der Körperfunktionen einher, jedoch nicht in allen Fällen mit einem kompletten Ausfall. Somit führe ein Schlaganfall nur in gewissen Fällen tatsächlich zum Tode, wesentlich öfter aber zu bleibenden Schäden. Warum dann aber ausgerechnet bei Luke?

Bislang liegen keine besonders detaillierten Informationen zum Tod des Schauspielers vor. Bekannt ist lediglich, dass Luke am 27. Februar 2019 einen Schlaganfall erlitt und – einige Tage später – an den Folgen verstarb. Im Interview mit HollywoodLife vermutet der US-amerikanische Neurologe Dr. William Chow allerdings, dass der Schlaganfall beim 52-Jährigen durch einige Risikofaktoren begünstigt worden sei, zumal eine Todesfolge im Alter des Schauspielers normalerweise eher ungewöhnlich sei. Zu diesen Faktoren können hoher Blutdruck, hoher Cholesterinspiegel, Diabetes oder auch Rauchen zählen.

