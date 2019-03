Was läuft zwischen Naomi Campbell (48) und Liam Payne (25)? Seit Wochen kursieren Gerüchte, dass die beiden eine heiße Affäre haben – bisher hat sich aber keiner offiziell dazu geäußert. Gemeinsame Fotos, geschweige denn Auftritte gibt es auch nicht. Nun waren die angeblichen Turteltauben aber auf demselben Event – ein Coming-out als Paar? Leider nein, die Beauty und der Musiker erschienen nicht zusammen bei der Veranstaltung.

In einer traumhaften Abendrobe posierte das Topmodel bei einer Formel-E-Party in Hongkong für die Fotografen. Das Glitzer-Kleid setzte ihren Körper perfekt in Szene – ein Anblick, den ihr angeblicher Lover vermutlich nur aus der Ferne bewundern konnte. Denn der ehemalige One Direction-Sänger erschien allein zu dem Event. Ob sich die zwei im Laufe des Abends vielleicht doch nähergekommen sind, ist nicht bekannt. Beweisaufnahmen für eine Turtelei gibt es – zumindest bisher – nicht.

Es ist nicht das erste Mal, dass der "Strip That Down"-Interpret und die Laufstegschönheit zur selben Zeit am selben Ort sind. Schon bei der WE Day-Party vor wenigen Tagen flanierten sowohl Naomi als auch Liam über den roten Teppich – reiner Zufall oder doch ein Indiz für ein heißes Techtelmechtel? Was meint ihr? Stimmt ab!

Dimitrios Kambouris/Getty Images Naomi Campbell bei den CFDA Awards 2018 in New York

Phil Lewis/WENN.com Liam Payne beim WE Day

Phil Lewis/WENN.com Naomi Campbell beim WE Day

