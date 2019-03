Seit Wochen rätseln Fans, ob Supermodel Naomi Campbell (48) nun echte Gefühle für den Ex-One Direction-Star Liam Payne (25) hegt oder lediglich seine Bekanntheit ausnutzen will. Trotz heißer Flirts im Netz halten die 48-Jährige und der 23 Jahre jüngere Musiker inne und verraten nichts über ihren Beziehungsstatus. Im TV-Interview zeigt sich Naomi weiterhin verschlossen – verhält sich jetzt allerdings verdächtig.

Bei ihrem Auftritt in der Comedyshow The Jonathan Ross Show weigerte sich das Supermodel, über seine Beziehung zu Liam zu sprechen. Als sie vom Moderator Jonathan Ross (58) gefragt wurde, ob sie denn nun mit dem ehemaligen One Direction-Sänger zusammen sei, sagte die Beauty mit einem Grinsen: "Ich diskutiere nie über mein persönliches Leben." Na, was das Grinsen wohl zu bedeuten hat? Dann fügte sie hinzu: "Ich meine, es ist verrückt, den einen Tag ist es die eine Person, am nächsten Tag ist es eine andere. Wer wird es morgen? Das ist, was ich wissen möchte."

Naomi hält ihr Liebesleben also weiterhin bedeckt. Die Flirt-Gerüchte um Liam und sie halten jedoch nach wie vor an. Erst vor wenigen Wochen soll der 25-Jährige sie in London besucht haben. Bleibt also abzuwarten, wann oder ob die zwei sich irgendwann äußern werden.

Getty Images Liam Payne im März 2019

Getty Images Naomi Campbell bei der Louis Vuitton Fashion Show im Januar 2019

Getty Images Liam Payne bei den Brit Awards 2019

