Mit diesem Anblick haben die DSDS-Fans nicht gerechnet! Die Castingshow geht so langsam in die heiße Phase. In der neuesten Folge geht es für die letzten 24 Kandidaten zum Auslands-Recall ins heiße Thailand. Natürlich ist auch die Jury mit dabei, die offenbar genauso schwitzt, wie die Nachwuchstalente. Neu-Juror Xavier Naidoo (47) hat vor lauter Hitze sogar auf sein Markenzeichen verzichtet: Der Sonnenbrillenträger zeigt sich ohne seine Mütze – und macht den Zuschauern damit regelrecht Angst!

Eine schwarze Cap tief ins Gesicht gezogen und eine dunkle Sonnenbrille – so kennen die Fans den Musiker seit vielen Jahren. Im Recall ließ der 47-Jährige seine Kopfbedeckung allerdings zu Hause und präsentierte stattdessen einen kurzen Irokesenschnitt. Auf Twitter ist das Publikum davon allerdings total entsetzt. Mit Kommentaren wie "Xavier ohne Hut macht mir Angst" oder "Xavier, setz wieder deine Mütze auf, war doch besser" fällt das Urteil über den Oben-Ohne-Look des Sängers also eher schlecht aus.

Diesen offenbar gewöhnungsbedürftigen Anblick konnten allerdings nicht alle Top-Kandidaten live erleben. Ausgerechnet Xaviers Favoritin Luisa José endete der Traum vom Superstar-Titel schon vor dem Recall: Sie erhielt kein Visum und durfte deshalb nicht mit nach Thailand!

TVNOW / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo als DSDS-Juror

TVNOW / Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen in der DSDS-Jury

TV NOW / Stefan Gregorowius Luisa José und Xavier Naidoo beim DSDS-Casting

