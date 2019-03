Schon wieder, R. Kelly (52)? Nachdem der "I Believe I Can Fly"-Interpret Ende Februar wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs mehrere Tage im Knast saß, ließ er sich von einem weiblichen Fan gegen Kaution freikaufen. Eine Woche später sitzt R. Kelly wieder hinter schwedischen Gardinen – dieses Mal allerdings aufgrund offener Kindergeldforderungen. Und anscheinend zählt der R&B-Sänger nun einmal mehr auf die Unterstützung seiner Fans!

Wie TMZ berichtete, hatte der Musiker bereits vor seiner erneuten Inhaftierung einen Antrag eingereicht und die Richter darin um eine Minderung der Kindergeldforderungen seiner Ex-Frau gebeten. Da die Prüfung eines solchen Gesuches üblicherweise mehrere Tage in Anspruch nimmt, überlegte sich der 52-Jährige nun offenbar eine neue Taktik, um baldmöglichst das Gefängnis verlassen zu können. So will R. Kelly die finanziellen Forderungen wohl vollends begleichen, allerdings nicht aus eigener Tasche. Stattdessen spekuliert er anscheinend auf die finanzielle Unterstützung seiner Fans.

Mit seiner Ex-Frau Andrea Kelly hat der 52-Jährige die gemeinsamen Kinder Joann Kelly (21), Jay Kelly (19) und Robert Kelly Jr (17). Laut HollywoodLife wurden die Kindergeldzahlungen des Sängers im Frühling 2018 eingestellt, sodass sich mittlerweile ein Schuldenberg von über 160.000 US-Dollar angehäuft hat.

