Große Trauer um Jed Allan! Der Schauspieler ist am vergangenen Samstag im Alter von 84 Jahren verstorben. Bekannt war der Hollywood-Star vor allem durch seine Rolle in der Kultserie Beverly Hills, 90210, in der er fünf Jahre lang den Unternehmer Rush Sanders spielte. Außerdem war er lange Zeit Teil der US-Serie "Santa Barbara". Nun gab Jeds Sohn bekannt, dass sein Papa gestorben ist.

"Es tut mir so leid, euch mitteilen zu müssen, dass mein Vater heute Nacht von uns gegangen ist", schrieb Rick Brown auf Facebook. Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt. Die Fans betrauern den Verlust des Serien-Darstellers und auch sein Kollege Ian Ziering (54), der in "Beverly Hills, 90210" seinen Sohn Steve Sanders spielte, meldete sich mit einem emotionalen Statement zu Wort. "Ich bin traurig zu hören, dass wir ein weiteres Castmitglied verloren haben. Ich hatte die Ehre, von 1994 bis 1999 mit Jed zu arbeiten. [...] Er war ein toller Kerl!", schrieb Ian auf Instagram.

Die erschütternde Meldung kommt knapp eine Woche, nachdem Luke Perry (✝52) – ebenfalls bekannt durch "Beverly Hills, 90210" – an den Folgen eines schweren Schlaganfalls verstorben war. Auch ihn betrauerten die Stars der 90er-Serie mit rührenden Worten.

