Ellen DeGeneres (61) konnte es wirklich nicht erwarten, dass Jennifer Lopez (49) und Alex Rodriguez (43) vor den Traualtar treten! Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass es nun tatsächlich bald so weit sein soll: Mit zwei süßen Netz-Postings gaben die Sängerin und der einstige Baseball-Spieler ihre Verlobung bekannt – auf dem entsprechenden Pic verlinkte J.Lo sogar Ellen höchstpersönlich. Und die Moderatorin reagierte prompt: Sie will unbedingt Jennifers Trauzeugin werden!

"Ja. Ich werde deine Trauzeugin", kommentierte Ellen das Instagram-Bild des Verlobungsrings kurz und knapp. J.LO hatte das Pic dem TV-Star gewidmet, um so auf ein Interview vom vergangenen November anzuspielen. Damals war die "First Love"-Interpretin in der "Ellen DeGeneres Show" zu Gast und wurde von der Blondine über eine eventuelle Hochzeit mit A-Rod ausgequetscht. Jenny hielt sich bedeckt – doch Ellen blieb hartnäckig: "Wir bleiben hier so lange sitzen, bis du es uns verrätst", drohte sie witzelnd.

Eine Zusage auf Ellens Trauzeuginnen-Angebot von Jennifer steht noch aus. Die einzige Promi-Gratulantin ist Ellen aber nicht. So hinterließ unter anderem DJ Khaled (43) einen digitalen Glückwunsch unter dem Schnappschuss sowie der "World of Dance"-Moderator Derek Hough (33). Letzterer schrieb: "Das ist Wahnsinn! Also, der Ring und dass ihr euch verlobt habt! Ich freue mich so für euch!"

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei ihrer Verlobung

Getty Images Ellen DeGeneres, Moderatorin

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

