Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin Jennifer Lopez (49) befindet sich derzeit auf Wolke sieben! Erst vor wenigen Wochen schwärmte die Allround-Künstlerin in höchsten Tönen über ihren Lover Alex Rodriguez (43). Was sie besonders an ihm schätze? Der Baseball-Star komme genau wie die Latina von ganz unten. Bereits seit 2017 sind die beiden New Yorker ein echtes Traumpaar. Jetzt verkündet J.Lo über ihre Social-Media-Kanäle, dass sich die beiden Turteltauben verlobt haben!

Auf ihrer Instagram-Seite postet die 49-Jährige ein eindeutiges Pic: An ihrer linken Hand trägt die Diva einen riesengroßen Diamanten. Das Foto kommentiert sie mit acht Herzen. Auch A-Rod veröffentlichte das Bild und vermeldete: "Sie hat ja gesagt." Mittlerweile ließ das Pärchen die großen Neuigkeiten auch über ihre Manager bestätigen – Alex' rechte Hand Ron Berkowitz vermeldete gegenüber People: "Die beiden befinden sich gerade im Urlaub und haben sich dort verlobt."

Wann genau die Hochzeits-Sause stattfinden soll, ist allerdings noch nicht bekannt. Möglicherweise geht aber alles ganz schnell, denn: Die Sängerin geht Anfang Juni für zwei Monate auf US-Tournee. Bleibt also abzuwarten, wie lange die beiden sich noch gedulden können. Ihre Fans sind allerdings schon jetzt völlig aus dem Häuschen. Ein Follower schreibt: "Wow, ich liebe euer kleines Märchen." Ein andere meint, dass die beiden ein echtes Traumpaar seien.

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

MEGA Alex Rodriguez und Jennifer Lopez

Instagram / arod Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

