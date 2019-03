Christina Dimitriou braucht Ablenkung! In der ersten Folge von Temptation Island musste die Blondine bereits unschöne Szenen ihres Freundes Salvatore Vassallo sehen: Schon beim ersten Date mit Single-Dame Maryana Matsura hatte der Muskelmann der Brünetten für Christinas Geschmack etwas zu tief in die Augen geschaut. Nach dem Lagerfeuer brach sie deswegen sogar in Tränen aus. Die zweite Episode zeigte nun, wie Salvas bessere Hälfte mit der Enttäuschung umgegangen ist: Christina lenkte sich mit Single-Mann James Jennings und einer ordentlichen Portion Alkohol ab!

Direkt nach dem ersten Lagerfeuer nahmen die Verführer ihre Mädels wieder mit Drinks in Empfang – und Christina schüttete der versammelten Mannschaft ihr Herz aus. Danach war Ablenkung angesagt und die machte der Barkeeper James möglich. Der 22-Jährige ist nämlich schon jetzt Christinas Bezugsperson: "Ich glaube, wenn James nicht da wäre, wäre es echt blöd. Es harmoniert einfach, deswegen liebe ich ihn dafür", machte sie dem Hobbyfußballer leicht angetrunken eine Liebeserklärung. Was Salva wohl von dem Gefühlsausbruch seiner Partnerin halten wird? Die Fans amüsierten sich auf Twitter auf jeden Fall köstlich über die betrunkene Christina.

Und James? Der ergriff die Gelegenheit des lockeren Abends beim Schopf und ging direkt auf Flirtangriff: "Ich liebe dich auch", erwiderte er die Liebeserklärung, nur um Christina direkt noch ein weiteres Kompliment zu machen: "Ich habe einen Stern gesehen. Aber er ist runtergefallen und sitzt neben mir." Von den Fans wurde diese Taktik verlacht: "Der Barkeeper versucht sich als Psychologe, großartig", schrieb ein Zuschauer amüsiert auf Twitter. "Das ist einer der schlechtesten Anmachsprüche, die ich je gehört habe", urteilte ein anderer.

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

TVNOW Salvatore und Maryana bei einem "Temptation Island"-Date, Folge 1

Anzeige

TVNOW / Sergio del Amo Christina, vergebene "Temptation Island"-Kandidatin

Anzeige

TVNOW / Sergio del Amo James Jennings, "Temptation Island"-Single

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de