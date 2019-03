Sie hätten eigentlich den Treuetest auf Temptation Island antreten sollen! Seit dem 6. März strahlt RTL die umstrittene Fremdgeh-Show aus. Dabei werden vier Paare vor paradiesischer Kulisse von flirtwütigen Single-Damen und -Herren auf die Probe gestellt. Während unter den Verführern das eine oder andere bekannte TV-Gesicht ist, sind die Pärchen größtenteils neu im Showbusiness. Doch beinahe hätte der Sender ein noch prominenteres Duo dabeigehabt: Niklas Schröder (30) und Jessica Neufeld (24) wurden für "Temptation Island" angefragt!

Das bestätigte Nik auf Anfrage gegenüber Promiflash. Doch obwohl sowohl der Wallenhorster Influencer als auch die YouTuberin einen Datingshow-Hintergrund haben, wäre das Format für sie niemals infrage gekommen. "Das ist ein neues Level. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, mich an eine vergebene Frau ranzumachen, und am Ende noch diese Frau von mir zu überzeugen und somit eine Beziehung zu zerstören. Genauso wenig verstehe ich Pärchen, die bei so was mitmachen. Wozu? Den Partner mit heißen Singles in ein Haus stecken, um zu schauen, was passiert?", erklärte Nik seine verhaltene Meinung über die TV-Show. Die beiden wären weder bereit als Pärchen noch als Verführer bei der Sendung mitzumachen.

Nik und Jessi haben einen Treuetest in dieser Form ja auch gar nicht mehr nötig, schließlich verlobte sich das Paar bereits Ende letzten Jahres. Die ewige Liebe werden sie sich standesamtlich noch 2019 schwören, wie die beiden schon vor einigen Wochen im Promiflash-Interview berichteten.

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

TVNOW Die vier "Temptation Island"-Paare 2019

Anzeige

Wenzel, Georg Jessica Neufeld und Niklas Schröder bei der Angermaier Trachten-Nacht 2018 in Berlin

Anzeige

United Archives GmbH/ActionPress Jessica Neufeld und Niklas Schröder bei "The Dome" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de