Tammy Hembrow (24) ist Mutter von zwei Kids. Doch das sieht man ihr überhaupt nicht an! Die Fitnessunternehmerin postet auf Instagram regelmäßig sexy Aufnahmen von sich und zeigt ihren durchtrainierten Body. Doch jetzt machen Fans sich Sorgen. Eigentlich wollte die 24-Jährige ihren flachen Bauch in Szene setzen und auf ihr Fitnessprogramm aufmerksam machen. Doch auf dem Schnappschuss, der sie in einem pinkfarbenen Bikini zeigt, ist eine seltsame Verformung zu erkennen.

Auf dem Bild zieht Tammy ihr Bikinihöschen mit einer Hand ein wenig herunter und macht so den Blick auf ihren Bauch frei. Doch zudem legt sie auch eine seltsame "Falte" frei, die auf Höhe ihres Hüftknochens verläuft. Auch einige User entdecken die merkwürdige Verformung und weisen in Kommentaren darauf hin. Ein Nutzer schreibt: "Warte warte, ist dieser V-Knochen normal?" Andere sehen darin einen Muskel, der seltsam erscheint. Ein Fan glaubt, die Perspektive des Fotos und Tammys Haltung seien nicht ideal gewählt, sodass der Muskel seltsam erscheint.

Ihre beiden Kids brachte das Instagram-Model per Kaiserschnitt zur Welt. Vater der Kleinen ist Personal Trainer und Instagram-Star Reece Hawkins, mit dem Tammy auch verlobt war. Die beiden trennten sich jedoch im Juni dieses Jahres.

WENN.com Tammy Hembrow auf der Fibo in Köln

Getty Images Tammy Hembrow in Hollywood

Getty Images Tammy Hembrow bei der New York Fashion Week

