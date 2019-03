Oliver Wasko hat nur ein Ziel bei Temptation Island: Er will verführen! In der vergangenen Folge versuchte der Tattoo-Fan sein Glück bei der vergebenen Lisa-Marie Sauer – und punktete mit einer romantischen Massage. Den Zuschauern fiel Oli aber nicht aufgrund seiner Knetfähigkeiten auf – sondern aufgrund seiner Ähnlichkeit mit einem deutschen Promi: Die User waren kurzzeitig der festen Überzeugung, dass Oliver in Wahrheit Mark Forster (35) ist!

Die Parallelen zwischen dem Reality-Kandidaten und dem Sänger sind offensichtlich: Cap, prägnante Brille und ein blonder Drei-Tage-Bart – dass Oli mit diesen Markenzeichen wie sein prominenter Doppelträger aussieht, sorgte bei den Fans des Trash-Formats für mächtig Verwirrung: "Warum massiert Mark Forster jetzt die Frau?" und "Mark Forster – als ob wir nicht checken, dass er das ist", lauteten zwei amüsierte Kommentare auf Twitter.

Ob es auch an Olivers Aussehen lag, dass er bei Lisa-Marie landen konnte? Die ehemalige Bachelor-Beauty hatte mit ihrem Freund Janis Scotti eigentlich die Abmachung getroffen, sich nicht von einem Single massieren zu lassen! Dem Mark-Forster-Lookalike konnte die 24-Jährige jedoch offenbar nicht widerstehen.

TVNOW Single Oliver massiert die vergebene Lisa bei "Temptation Island"

James Coldrey/ActionPress Mark Forster, Sänger

TVNOW / Sergio del Amo Janis Scotti und Ex-Bachelor-Girl Lisa-Marie Sauer, "Temptation Island"-Paar 2019

