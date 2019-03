Lisa-Marie Sauer hält sich bei Temptation Island nicht an die Abmachung mit ihrem Freund Janis Scotti! Die Ex-Bachelor-Kandidatin und der Student sind bereits eineinhalb Jahre zusammen und wagen aktuell den Treuetest in der Fremdgeh-Show. Vorab hat sich das Paar allerdings eines versprochen: Sich von einem Single massieren zu lassen, ist verboten. Blöd nur, dass Lisa dieses Versprechen schon direkt in der zweiten Folge mit Verführer Oliver Wasko gebrochen hat!

Die 24-Jährige durfte mit Oli ein romantisches Massage-Rendezvous am Strand verbringen. Als der Cappy-Fan Hand anlegen wollte, hielt Lisa ihn nicht ab – sondern genoss die Knetbewegungen sogar in vollen Zügen! Doch schon wenige Minuten später machte sie sich dann doch Gedanken über ihre bessere Hälfte: "Ich denke, dass Janis diese Nähe, die wir hatten, nicht so gut gefallen wird. Aber er wird es verkraften", zeigte sich die Flugbegleiterin zuversichtlich. Das Netz ist sich allerdings einig: "Mit massieren fängt es an...", textete ein User auf Twitter.

Ihr Partner Janis gab sich auf seinem Insel-Date mit Model Tabea Thomas im Gegensatz dazu sehr zurückhaltend. Der Kieler ging auf keinerlei Flirtversuche der Blondine ein – entgangen sind sie ihm aber natürlich trotzdem nicht. Single-Frau Tabea ist aber sicher, dass sie den Fitness-Fan noch knacken wird: "Er ist noch etwas vorsichtig, aber das heißt noch nichts", stellte sie frech klar.

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

