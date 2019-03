Am Wochenende startet Lewis Hamilton (34) in die neue Formel-1-Saison! Das erste Rennen findet im australischen Melbourne statt und wird mit Spannung erwartet. Hier stellt sich heraus, wer beim Training über den Winter gute Arbeit geleistet hat. Nachdem sich der Sportler in der letzten Saison bereits zum fünften Mal als Weltmeister feiern lassen durfte, möchte er natürlich auch dieses Jahr wieder ganz oben auf dem Podest stehen. Einer der noch zwei Weltmeistertitel mehr auf seinem Konto hat, ist schon seit Kindheitstagen sein Idol – nämlich kein Geringerer als Formel-1-Legende Michael Schumacher (50)!

Im Gespräch mit Bunte gesteht Lewis, dass er schon als Jugendlicher im Training jedes Wochenende seinem Vorbild Michael Schumacher zugeschaut habe. "Michael war unglaublich. Er war ein Vorreiter im Motorsport. Er war vermutlich der erste richtige Athlet. Er war sehr fokussiert auf Fitness. Er war den anderen haushoch überlegen. Er fand einen neuen Weg, sich fit zu machen und vorzubereiten", schwärmt der Brite. Außerdem habe Michael, der 2013 bei einem Ski-Unfall verunglückte und seit dem von der Öffentlichkeit abgeschirmt wird, immer ein Auge fürs Detail gehabt. Die Art und Weise, wie Michael mit dem Team zusammengearbeitet habe sowie seine Raffinesse im Rennwagen faszinieren den Frauenschwarm bis heute.

Neben dem Rennsport hat Lewis noch eine zweite Leidenschaft: Der fünffache Weltmeister begeisterte sich schon immer für Fashion und ist neben seiner Sportkarriere fleißig am Designen. Vor Kurzem stellte er im Berliner E-Werk seine zweite Kollektion "TommyXLewis" vor – eine Kollaboration mit Stardesigner Tommy Hilfiger (67). Klar, dass sich dieses Event auch Topmodels wie Lena Gercke (31) und Stefanie Giesinger (22) nicht entgehen lassen wollten.

