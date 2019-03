Ivana Santacruz meldet sich bei ihrer Community zurück! Erst Anfang März erschütterte die schöne Influencerin ihre Fans mit einer schockierenden Nachricht: Nach nur 13 Wochen süßer Vorfreude verstarb ihr ungeborenes Kind im Mutterleib. Die Tänzerin und ihr Partner Abbas Mourad (25) nahmen sich daraufhin zunächst eine Auszeit von der Social-Media-Welt. Bis jetzt: Zum ersten Mal seit ihrem traurigen Verlust veröffentlichte Ivana nun einen Beitrag im Netz – mit einer überraschend positiven Botschaft!

Ein strahlendes Lächeln voller Zuversicht – so ist Ivana auf ihrem neuesten Foto auf Instagram zu sehen. Den unbeschwerten Schnappschuss erklärte die Brünette aber in der Bildunterschrift: "Uns geht es gut und hier wird es wie gewohnt weitergehen. Ganz aufgerafft habe ich mich noch nicht, deshalb hier ein älteres Bild!" Sie wolle sich nun voll auf ihren Geist und sich selbst konzentrieren, um anschließend wieder einen geregelten Alltag führen zu können. "Danke für all die Liebe!", beendete Ivana ihren Post.

Auch ihr Freund meldete sich nach dem traurigen Tag bereits wieder bei seinen Fans – wie auch seine Freundin voller Mut und Zuversicht: "Verliere niemals dein Lächeln!", schrieb Abbas zu einer Aufnahme auf der Foto-Plattform.

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz und ihr Freund Abbas

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz, Influencerin

Instagram / ivana.santacruz Abbas Mourad und Ivana Santacruz in Mexiko

