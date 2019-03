Diese süßen Neuigkeiten gingen am vergangenen Sonntag um die Welt: Jennifer Lopez (49) wird wieder "Ja" sagen – ihr Liebster Alex Rodriguez (43) hat der Musikerin im Liebes-Urlaub auf den Bahamas einen Heiratsantrag gemacht! Das verkündeten die Turteltauben mit niedlichen Beiträgen im Netz. Etliche Fans gratulierten dem Brautpaar in spe bereits mit überschwänglichen Nachrichten – doch was sagt eigentlich ihr früherer Ehemann Marc Anthony (50) zu J.Los Verlobung?

Ein Vertrauter des Musikers verriet nun Hollywood Life, wie er über die Liebes-News seiner Verflossenen und der Mutter seiner Zwillinge Maximilian David (11) und Emme Maribel (11) denkt: "Marc freut sich unglaublich für Jennifer", wollte die Quelle wissen. "Die Kinder lieben Alex und das ist alles, was für ihn zählt", berichtete der Insider weiter.

Auch Alex bringt zwei Kinder mit in die Beziehung – seine Töchter Natasha und Ella, die aus der Ehe mit Ex-Frau Cynthia Scurtis hervorgingen. Sowohl seine als auch Jennifers Sprösslinge sollen sich blendend miteinander verstehen: "Beide lieben es, wie gut ihre Kids miteinander klarkommen", enthüllte eine weitere Quelle gegenüber dem Onlinemagazin und erklärte weiter: "Familie ist für sie beide sehr wichtig und sie wollen keinen weiteren Nachwuchs mehr bekommen."

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei der Met-Gala 2018

VALERIE MACON/AFP/Getty Images Marc Anthony & Jennifer Lopez bei den "Grammy Awards" in Las Vegas

Instagram / arod Alex Rodriguez, Jennifer Lopez und ihre Kinder

