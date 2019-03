Die US-amerikanische Dokumentation "Leaving Neverland" über den Sänger Michael Jackson (✝50) sorgt nach wie vor für Aufregung. Nachdem der Film zuerst in den USA zu sehen war, wurde er nun gestern im britischen Fernsehen ausgestrahlt. In den alten Aufnahmen entdeckten aufmerksame Zuschauer völlig überraschend ein bekanntes Gesicht: Zwischen anderen Kindern ist der britische Sänger Peter Andre (46) in jungen Jahren zu sehen.

Der heute 46-Jährige war noch ein Kind, als er an einem Tanzwettbewerb teilnahm, der jungen Nachwuchstalenten die Gelegenheit gab, ein Treffen mit Michael Jackson zu gewinnen. In der Aufnahme ist Peter mit einer roten Fliege und Hut zu sehen. Der erfolgreiche Musiker bestätigte der Sun, dass es sich wirklich um ihn handele. Er sei damals ein großer Michael-Jackson-Fan gewesen. Jedoch machte er damals nur den zweiten Platz. Der Gewinner des Wettbewerbs war Wade Robson (36), der auf diese Weise den King of Pop kennenlernte und gemeinsam mit Michael auf einem Konzert in Australien auftrat.

Heute beschuldigt Wade den Weltstar, ihn über Jahre hinweg missbraucht zu haben. 2005 war der Sänger von allen Vorwürfen, Kinder sexuell belästigt zu haben, freigesprochen worden.

Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock Peter Andre zu Gast in der Fernsehsendung "This Morning"

Anzeige

Getty Images Michael Jackson bei einem Konzert in Neuseeland 1996

Anzeige

Getty Images Wade Robson, Choreograf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de