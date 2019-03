Bei Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) hängt der Haussegen gewaltig schief! Erst seit Sommer vergangenen Jahres sind die beiden Bachelor in Paradise-Stars ein Paar. Nur kurz nach ihrem Liebes-Outing waren die Reality-TV-Darsteller sogar in eine gemeinsame Wohnung gezogen – alles schien perfekt. Doch nun scheinen dunkle Wolken am sonst rosaroten Himmel der beiden aufzuziehen: Im Netz bestätige Yeliz, dass es zwischen den beiden kriselt – die Beziehung ist in Gefahr!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Hannoveranerin jetzt eine Reihe an kurzen Videos, in denen sie die aktuelle Lage schildert: "Momentan ist es kompliziert, es kriselt zwischen uns, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es sind ein paar Sachen vorgefallen, die in einer Beziehung nicht okay sind. Und ich muss mir erst mal klar werden, ob ich das überhaupt will, ob er das denn überhaupt noch will." Sie sei nicht bereit, derzeit mehr zu erklären – eines sei aber sicher: "Es wäre halt auch schade, das einfach so wegzuschmeißen!", erklärt Yeliz emotional.

Schon vor wenigen Tagen hatte sich die Krise zwischen den beiden Kuppelshow-Gesichtern angedeutet: Obwohl sie eigentlich ein romantisches Wochenende mit Johannes geplant hatte, verbrachte Yeliz den Samstagabend nämlich mit Freundinnen in Köln. Ein Insider behauptete zudem, die 25-Jährige habe bereits mit ihrem Partner abgeschlossen – nach einem endgültigen Schlussstrich klingt das aktuelle Statement der Kosmetikerin aber nicht.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Johannes Haller

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Instagram / johannes_haller Yeliz Koc und Johannes Haller

