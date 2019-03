Herzogin Kate (37) weiß einfach, wie sie die Massen begeistern kann! Anlässlich des Commonwealth Day nahm die britische Royal-Familie am Sonntag an einer konfessionsfreien Messe in der Kirche Westminster Abbey teil. Bei den Feierlichkeiten stach vor allem das Outfit der Herzogin von Cambridge in die Augen: Die 37-Jährige entschied sich für einen Look in Signalfarbe – aufmerksamen Fans dürfte das Dress bekannt vorkommen!

Das knallrote Catherine Walker-Kleid im Military-Stil hat eine auffällige doppelte Knopfleiste an der Vorderseite – dazu kombinierte Kate einen farblich passenden Fascinator und graue Pumps. Bei dem Kostüm handelte es sich jedoch nicht etwa um eine neue Errungenschaft der dreifachen Mutter. Die royale Beauty trug das Kleid bereits vor fünf Jahren bei einem Besuch in Neuseeland. Bereits damals erinnerte sie an den typischen Style von Prinzessin Diana (✝36).

Mit ihrer Outfit-Wahl stellte Kate einen harmonischen Kontrast zu ihrer Schwägerin Herzogin Meghan (37) dar: Die hochschwangere Frau von Prinz Harry (34) entschied sich für ein weißes Kleid und weißen Mantel – ihren Look komplettierte sie mit einem Hut in derselben Farbe.

Getty Images die britische Königs-Familie beim Commonwealth Day, 2019

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William, bei den Feierlichkeiten des Commonwealth Day

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan bei einer Messe in der Kirche Westminster Abbey, 2019

