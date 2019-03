Reality-TV-Star Bethenny Frankel (48) gibt online viel über sich preis. Die US-Amerikanerin wurde durch die Show The Real Housewives of New York City bekannt, spielte aber auch in eigenen Reality-TV-Shows und ist Unternehmerin und Autorin. In den sozialen Medien beweist sie, dass sie sich trotz ihrer 48 Jahre die Jugend bewahrt hat. Doch nun gab es etwas andere Einblicke in das Leben der TV-Persönlichkeit – denn sie wurde mit dem Leaky-Gut-Syndrom diagnostiziert!

"Gerade als ihr dachtet, dass ich nicht sexier werden könnte, wurde bei mir das Leaky-Gut-Syndrom und eine Weizenallergie diagnostiziert", schreibt sie auf ihrem Twitter-Account. "Könnte es einen abscheulicheren Namen geben?" Das Leaky-Gut-Syndrom beschreibt das Problem eines durchlässigen Darms. Bei der Krankheit können Nahrungsbestandteile, Bakterien, Toxine und andere Produkte durch eine undichte Darmwand in den Blutkreislauf gelangen.

Das Leaky-Gut-Syndrom sowie die diagnostizierte Allergie lassen sich immerhin mit einer passenden Diät behandeln. Doch es ist nun schon das zweite Mal innerhalb weniger Monate, dass Bethenny wegen eines medizinischen Vorfalls Schlagzeilen macht. Im Dezember letzten Jahres verlor die 48-Jährige nach dem Verzehr einer Suppe das Bewusstsein. Der Grund: eine allergische Reaktion auf die Fischbestandteile in dem Gericht.

Getty Images Bethenny Frankel, "Real Housewives of New York City"-Star

Anzeige

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel, bekannt aus "The Real Housewives of New York City"

Anzeige

Getty Images Bethenny Frankel, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de