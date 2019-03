Überraschendes Geständnis von Emma Bunton (43)! Erst vor wenigen Wochen zeigte die Sängerin in einem neuen Musikvideo stolz ihre beiden Söhne. Bei diesem Einblick in ihr Leben beließ es das Spice Girl aber nicht. Emma plauderte auch aus, dass sie und ihr Verlobter Jade Jones (40) aktuell an einem dritten Kind arbeiten würden. Nun sprach die Musikerin allerdings über eine dunkle Phase ihres Lebens: Es sah lange so aus, als könnte sie gar keinen Nachwuchs bekommen!

Im Interview mit dem Magazin Stella erinnerte sich Emma an den Moment zurück, als ihr Arzt ihr im Alter von 25 Jahren sagte, ihre Endometriose – eine chronische Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut – könnte ihren Wunsch von einer eigenen Familie erschweren. "Das hätte mich fast zerbrechen lassen. Ich wusste, dass ich den richtigen Partner habe, ich wusste, dass ich eine Mutter sein will. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, aber es ist nicht passiert", erklärte die heute 43-Jährige.

Fünf Jahre später habe ihr Arzt sie beobachtet, als sie in der Show "Strictly Come Dancing" teilnahm – und er habe sie gefragt, ob sie schwanger sein könnte. "Ich habe gleich einen Test gemacht und ich war es. Ich habe keine Ahnung, ob es das ganze Training war, aber ich war so glücklich", erzählte Emma.

Splash News Jade Jones und Emma Bunton im April 2018

John Phillips/John Phillips/Getty Images Emma Bunton bei den Global Awards 2018

Splash News Jade Jones und Emma Bunton

