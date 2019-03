Über diese Promi-Liebe freut sich auch Dieter Bohlen (65)! Am Wochenende überraschte Jennifer Lopez (49) ihre Fans mit einer romantischen Neuigkeit: Sie und ihr Partner Alex Rodriguez (43) sind verlobt. Im Urlaub hielt der ehemalige Football-Spieler um die Hand der Sängerin an. Nicht nur J.Los Follower gratulierten ihr daraufhin im Netz – auch der Poptitan ließ es sich jetzt nicht nehmen, der Chartstürmerin viel Glück für die Zukunft zu wünschen!

Auf seinem Instagram-Kanal postete Dieter nun ein gemeinsames Foto mit Jennifer. "Alles Gute zur Verlobung meiner Jury-Kollegin", richtete er rührende Worte an die Musikerin. Tatsächlich sind die beiden in gewisser Art und Weise Kollegen: Während der 65-Jährige seit der ersten Folge von Deutschland sucht den Superstar in der Jury sitzt, übernahm J.Lo in der US-amerikanischen Variante der Casting-Show für einige Zeit die Rolle der Gesangsexpertin. Zwischen 2011 und 2015 bewertete sie in vier Staffeln die Kandidaten von American Idol.

Bereits 2011 stellte sich heraus, dass Dieter und Jennifer ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Der Produzent hatte ihr damals einen großen Erfolg mit ihrem Song "On the Floor" prognostiziert. Tatsächlich kletterte der Titel wenig später an die Spitze der deutschen Charts. J.Lo ließ es sich daher nicht nehmen, sich per Live-Übertragung ins DSDS-Studio zu schalten: "Hallo Dieter! Vielen Dank für die Unterstützung meiner neuen Single. Du hast gesagt, ich würde es damit in Deutschland auf den ersten Platz schaffen – und du hattest recht", bedankte sie sich vor laufenden Kameras bei dem Songwriter.

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Florian Ebener/Getty Images Dieter Bohlen in der ersten DSDS-Mottoshow 2018

Kevork Djansezian / Getty Images Jury von American Idol 2015

