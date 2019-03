Andrej Mangold (32) kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus! Vor zwei Wochen übergab der Bachelor seiner Auserwählten Jennifer Lange die letzte Rose – und schenkte ihr damit auch sein Herz. Seitdem genießt das Kuppelshow-Paar jeden gemeinsamen Moment und teilt das Glück selbstverständlich auch mit seinen Fans. Vor allem der Basketballer wird immer wieder von seinen Gefühlen überwältigt: Im Netz macht er seiner Freundin jetzt eine flammende Liebeserklärung!

Aktuell sind Andrej und Jenny im Liebesurlaub im österreichischen Ischgl. Abseits des Alltagstrubels wird dem Rosenkavalier offenbar besonders bewusst, wie sehr er sich in die Bremerin verliebt hat. "Es ist einfach wunderbar, mit dir neue Dinge und Orte zu entdecken. Dich an meiner Seite zu haben, fühlt sich so unheimlich gut an. Ich danke dir, dass du immer für mich da bist und mir das schönste Gefühl der Welt schenkst", richtet er auf Instagram rührende Worte an seine Liebste.

Andrej und Jenny scheinen mittlerweile ein eingespieltes Team zu sein. Der Sportler glaubt daher fest daran, dass die Beziehung zwischen der Zumba-Trainerin und ihm Bestand haben wird. "Ich freue mich auf jeden weiteren Moment mit dir und auf unsere gemeinsame Zukunft", räumt er alle Zweifel aus dem Weg.

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold im Bachelor-Finale 2019

Instagram / dregold Jennifer Lange und Andrej Mangold, Bachelor-Paar 2019

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange im RTL-Studio

