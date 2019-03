Diese Folge war definitiv ein emotionaler Höhepunkt bei Sturm der Liebe: die Eheschließung von Boris Saalfeld (Florian Frowein, 30) und Tobias Ehrlinger (Max Beier, 26)! Diese Woche gaben sich die beiden Männer am Fürstenhof endlich das Jawort. Das erste homosexuelle Paar in der ARD-Telenovela sorgte von Beginn an für Begeisterungsstürme bei den Zuschauern – und die Sympathien für die Turteltauben ist ungebrochen. Viele Fans des Formats sind sogar der Meinung: Die Trauung von Boris und Tobias war die schönste "Sturm der Liebe"-Hochzeit aller Zeiten!

Ein kurzer Clip auf dem offiziellen Instagram-Account des Daily-Formats zeigt die beiden Ehemänner in spe "kurz vor der Trauung". Unter diesem Video schwärmen die Follower in den höchsten Tönen von der romantischen Episode: "Die Vorfreude hat sich zu 100 Prozent gelohnt! Sehr gelungene Hochzeit – wenn nicht sogar die beste Sturm-Hochzeit überhaupt" und "Danke, für diese tolle Hochzeit! Eine wirkliche Traumhochzeit mit wunderschönen Momenten, die zu Tränen rühren", lauten nur zwei der begeisterten Kommentare auf der Foto- und Videoplattform.

In diesem durchaus schönen Kontext gibt es leider auch eine schlechte Nachricht für alle Fans von Boris und Tobias: Die Darsteller der zwei Charaktere werden bei der Serie aufhören! Wie ihr Ausstieg aussehen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

ARD/Christof Arnold Boris Saalfeld (Florian Frowein) und Tobias Ehrlinger (Max Beier) bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD/Christof Arnold Der Cast von "Sturm der Liebe" bei der Hochzeit von Tobias (Max Beier) und Boris (Florian Frowein)

Anzeige

ARD/Christof Arnold Tobias Ehrlinger (Max Beier) und Boris Saalfeld (Florian Frowein) am Set von "Sturm der Liebe"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de