Tritt Evelyn Burdecki (30) in diesem Jahr einen regelrechten Siegeszug durch die Fernsehlandschaft an? Am kommenden Freitag ist das quirlige TV-Gesicht mit 13 anderen tanzwütigen Promis bei Let's Dance am Start. Die amtierende Dschungelkönigin will dieses Mal beweisen, dass sie nicht nur viel reden kann, sondern auch ordentlich Rhythmus im Blut hat. Mit ganz viel Gefühl und Leidenschaft will Evelyn also auch die Dancing-Krone 2019 gewinnen!

Bekannt wurde die Blondine durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor 2017. Allerdings konnte die Frohnatur den damaligen Rosenkavalier Sebastian Pannek (32) nicht von sich überzeugen und musste bereits nach der ersten Folge die Ladys-Villa verlassen. Danach zog es Evelyn in andere Reality-Formate wie Promi Big Brother, Bachelor in Paradise und zuletzt ins Dschungelcamp. Letzteres gewann die 30-Jährige und will nun ganz neues Terrain betreten. "Ich lebe momentan ganz viele Träume", schwärmt die Fernseh-Berühmtheit von ihrer bevorstehenden Teilnahme bei "Let's Dance" im RTL-Interview.

Evelyns Vorsatz beim beliebten Tanz-Format: Sie wolle mit ganz vielen Glücksgefühlen die Zuschauer erobern. "Ich werde einfach die wahren Emotionen zeigen und nicht irgendwelche gespielten. Ich glaube, das ist das Wichtigste", gibt sie sich im Gespräch zuversichtlich. Glaubt ihr, Evelyn wird die "Let's Dance"-Trophäe mit nach Hause nehmen? Stimmt ab!

Evelyn im Überblick:

Name: Evelyn Burdecki

Alter: 30

Wohnort: Düsseldorf

Beruf: Reality-TV-Star

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

WENN.com Evelyn Burdecki bei der Medienboard Berlinale Party 2019

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Evelyn Burdecki, Dschungelkönigin 2019

Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de