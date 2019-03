Nun ist es raus! David Henrie (29) wurde von der Vorfreude auf seine baldige Vaterschaft offenbar übermannt – und gab bereitwillig allerhand Informationen über seinen kommenden Nachwuchs bekannt. So verriet der Ex-"Die Zauberer vom Waverly Place"-Star im Netz nun den Namen des Babys, das im September das Licht der Welt erblicken soll: Sein Töchterlein wird auf den schönen Namen Pia hören.

Damit die drei Buchstaben P-I-A auch niemand überliest, hatte David seine Bekanntgabe auf Instagram gleich doppelt gepostet. So heißt es bei ihm zunächst: "Wer hätte gedacht, dass Baby-Partys so viel Spaß machen können. Kann es gar nicht erwarten, das kleine Baby Pia in meinen Armen zu halten!" Nur wenige Stunden später veröffentlichte der Disney-Star dann auch noch ein Foto, dass ihn gemeinsam mit seiner schwangeren Frau Maria zeigt und bestätigt noch einmal hochoffiziell: "Und ihr Name wird Pia!"

Auch wenn die Namens-Veröffentlichung auf Instagram hohe Wellen schlägt – immerhin hat der US-Schauspieler hier rund 2,2 Millionen Follower –, David hatte den Namen auch dem Onlineportal ET Online verraten. "Es ist sechs Jahrzehnte her, seitdem es ein Henrie-Mädchen gab. Wir sind überglücklich, die kleine Pia Henrie in der Welt willkommen zu heißen", sagte der stolze werdende Papa dem Portal.

Instagram / davidhenrie David Henrie, Schauspieler

Instagram / Davidhenrie Maria Cahill und David Henrie im Februar 2017

Getty Images David Henrie, Schauspieler

